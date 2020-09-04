На последнем дыхании: туризм во Франции терпит многомиллиардные убытки

Парижские отели, те самые, которые больше напоминают дворцы, лишились примерно 2/3 клиентуры, привычной к роскоши.

Основными постояльцами их были граждане стран, которым в связи с пандемией, пока въезд во Францию запрещен. Речь идет об американцах, россиянах и жителях Юго-Восточной Азии.

Тем редкие гости, что останавливаются, к примеру, в парижском Park Hyatt Paris-Vendôme, что на rue de la Paix, предлагается в числе прочих услуг, полная стерилизация багажа.

Объясняет Дельфина Кравотто, директор отеля Park Hyatt Paris-Vendôme: "Мы закупили стерилизаторы, в которых используется ультрафиолетовое излучение, кроме того, дверь в номер теперь можно открыть, пользуясь смартфоном, не прикасаясь ни к чему".

Еще один отель - на этот раз на залитой ласковым солнцем авеню Монтень. Но лица тех, кто работает в Plaza Athénée, радостью не лучатся.

Кредитоспособная клиентура - а это, как правило, не сами французы, заставляет себя ждать, огорчается генеральный директор легендарной Plaza Франсуа Делайэ, показывая прессе пустой роскошный номер с видом на Эйфелеву башню: "Ну что вы хотите? Бельгия закрыта. Британия закрыта, Германия закрыта. Все страны закрыты, что ближние, что дальние. А еще действует карантин для всех тех, кто побывал во Франции, а потом возвращается домой. Мы, конечно, делаем предложения французам, понимающим толк в искусстве роскошной жизни, кто ценит кухню Алена Дюкасса, но их не так много. Но толкать этот камень Сизифа в гору мы не перестанем".

Потери туристического сектора только в Париже составили от 7 до 10 миллиардов евро, а в общей сложности казна Франции недополучила не менее 40 миллиардов евро от этой отрасли.