Как индустрия туризма в ЕС переживает пандемию?

Индустрия туризма в ЕС находится на перепутье. Пандемия уже значительно изменила отрасль. Как туристические компании переживут эту зиму — вот вопрос, которым задаются многие.

Туризм — важная часть экономики ЕС, он приносит 10% ВВП. 2,4 миллиона европейских компаний работают в сфере туризма. В них трудятся 23 миллиона человек. Из них около 6 миллионов потеряли работу из-за пандемии COVID-19.

Что делает Евросоюз, чтобы помочь испытывающей трудности отрасли?

Клаудиа Монтейро де Агиар, евродепутат

"Еврокомиссии необходимо срочно направить деньги государствам-членам, особенно в секторе туризма, потому что ситуация в нем отличается от ситуации в других секторах экономики. В следующие два года будет сложно достичь показателей, которые были у нас, например, в 2019 году".

Европейский курортный сезон в этом году стал сложным не только для бизнеса, но и для самих отдыхающих. Одни страны ЕС наложили ограничения на поездки в другие. На прошлой неделе Еврокомиссия предложила скоординированный эти ограничения, и туристическая отрасль поддержала идею.

Том Дженкинс, генеральный директор Европейской туристической ассоциации

"Я думаю, что для Европейской комиссии действительно важно осуществлять какой-то контроль над тем, как правительства принимают эти решения. Думаю, что предложение о координации, когда дело доходит до карантинных мер, действительно следует принять, потому что на данный момент решения принимаются отдельными странами. В Европе нет последовательности в действиях, и пока здесь настоящий хаос".

Часть экспертов считает, что пандемия сможет преобразовать туризм в более экологичную и устойчивую отрасль экономики.

Киаран Кофф, евродепутат

"Европейский парламент и Евросоюз должны сказать: "Давайте не будем поощрять краткосрочный туризм, давайте сосредоточимся на более экологичной модели, когда люди проводят больше времени в регионе. Когда они путешествуют на поезде, особенно на короткие расстояния, избегая авиарейсов". Все это — вклад в рабочие места и помощь в снижении выбросов углекислого газа".

Индустрия туризма, безусловно, однажды выйдет из пандемии, но станет ли она "зеленой", пока неизвестно.