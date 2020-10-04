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ООН делает ставку на безопасное и устойчивое восстановление туризма | Мнение

Two women wearing face masks pull their suitcases outside Lisbon's airport, Friday, Sept. 11, 2020
Two women wearing face masks pull their suitcases outside Lisbon's airport, Friday, Sept. 11, 2020   -   Авторское право  Armando Franca/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
 Анхель Гурриа, Зураб Пололикашвили
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  • Зураб Пололикашвили - генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО)
  • Анхель Гурриа - генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Под угрозой – миллионы рабочих мест

Туризм – важный двигатель мировой экономики, на который приходится 7% от международной торговли. Каждое десятое рабочее место в мире напрямую или опосредованно генерируется туризмом. Кризис, вызванный пандемией COVID-19, разрушил экономику туристского сектора, что привело к беспрецедентным последствиям для рабочих мест и предприятий. Туризм – один из секторов, наиболее сильно пострадавших в результате принятия мер по сдерживанию заболевания COVID-19, а с учетом существующих в настоящее время ограничений на путешествия и нависающей над нами глобальной рецессии он рискует стать одним из последних по скорости восстановления. Для спасения средств к существованию миллионов людей требуются решительные скоординированные действия.

Virginia Mayo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
A tour operator stands under an umbrella with a British and American flag as she waits for customers in the center of Bruges, Belgium, Wednesday, Sept. 2, 2020Virginia Mayo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

С учетом прогнозируемого для 2020 года спада в международном туризме на 60%-80% и снижения доходов от экспорта на 910 миллиардов – 1,2 триллиона долларов США сегодня под угрозой находится более 100 миллионов рабочих мест, напрямую зависящих от туризма. Помимо оказания такого прямого воздействия, экономика туризма также связана с многими другими секторами, включая строительство, агропищевую промышленность, услуги по сбыту и транспорту – все это усугубляет шоковый эффект. Пандемия COVID-19 выявила макроэкономическую значимость туризма для большинства экономических систем ОЭСР и Группы двадцати. Многие предприятия сектора борются за выживание, и это оказывает несоразмерный эффект на женщин, молодежь, сельские общины, коренные народы и неформальных работников – группы населения, которые чаще всего бывают задействованы в микро- и малом туристском бизнесе. Этот кризис также создает еще бóльшие тяготы для экономических систем с низкими доходами и развивающихся экономических систем и их местных общин, которые непропорциональным образом зависят от туризма и, следовательно, находятся под серьезной угрозой еще большей бедности.

Текущий кризис также выявил недостатки в руководстве и готовности индустрии, а также в способности реагирования. Для восстановления доверия путешественников и предприятий, стимулирования спроса и ускорения восстановления туризма срочно требуются политические действия на национальном и международном уровнях, а также улучшенная координация.

Virginia Mayo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
An employee looks out the window of an empty hotel room at the Duc de Bourgogne hotel in Bruges, Belgium, Wednesday, Sept. 2, 2020Virginia Mayo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Обратить кризис в возможность: работа над более устойчивым, инклюзивным и жизнеспособным туристским сектором

Кризис является возможностью для переосмысления развития туризма. Восстановление должно включать преобразование сектора, преображение турнаправлений и предприятий, перестраивание туристской экосистемы, привнесение инноваций и инвестирование в устойчивый туризм.

По своей сути туризм – это опыт, включающий пробование на вкус местной еды, знакомство с местными пейзажами и достопримечательностями исторического значения. Но основную роль в нем играют люди – будь то местные гиды, гостиничные операторы или лица, предоставляющие другие услуги, которые делают ваше путешествие особенным или помогают вам вести бизнес и выходить на международные рынки. Наши ответные меры как таковые должны быть ориентированы, в первую очередь, на людей и выполнять обещание о том, чтобы никого не оставить позади. Кризис должен стать возможностью для обеспечения более справедливого распределения выгод от туризма и продвижения вперед на пути к углеродно-нейтральной и более жизнеспособной туристской экономике.

В преддверии встречи министров туризма стран Группы двадцати, которая состоится 7 октября под председательством Саудовской Аравии, мы как лидеры ОЭСР и ЮНВТО призываем к решительным и безотлагательным действиям по трем направлениям, чтобы спасти средства к существованию миллионов людей.

Natacha Pisarenko/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
A mural with a tango motif adorns a wall outside a closed tourism gallery at La Boca neighborhood in Buenos Aires, Argentina, Wednesday, Aug. 26, 2020.Natacha Pisarenko/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Во-первых, для перезапуска туризма крайне важны усиленное многостороннее сотрудничество и полноценная поддержка. Сотрудничество и последовательность мер по регулированию путешествий на двустороннем, региональном и международном уровнях – это средство, которое позволит безопасно перезапустить туризм, ускорит восстановление экономики и вселит надежду в миллионы людей. Сюда входят укрепление безопасности для путешественников и работников и обеспечение безопасных трансграничных путешествий, а также формирование более жизнеспособных турнаправлений. Крайне важно усилить глобальное сотрудничество и помощь по смягчению последствий пандемии COVID-19 для путешествий и туризма и поспособствовать ускорению восстановления как экономики, так и общества. Возобновление деятельности туристского сектора потребует скоординированного и комплексного подхода. Именно из-за своего межсекторального характера туризм лег в основу Повестки в области устойчивого развития и входит в пакет социально-экономических мер ООН в ответ на пандемию COVID-19.

Во-вторых, правительства должны более комплексно подходить к вопросу восстановления туризма, привлекая все уровни правительства, частный сектор и гражданское общество к работе над практически ориентированным и выполнимым планом по оживлению туристского сектора. Услуги в области туризма взаимозависимы. Разбросанная и разнообразная природа сектора означает, что он пересекается с различными сферами политики, такими как здравоохранение, транспорт, экология, иностранные дела и экономика. Все страны должны также улучшать свои механизмы координации, чтобы помогать предприятиям, работникам и турнаправлениям, в частности, наиболее уязвимым субъектам, таким как МСП, рассматривая при этом устойчивость как руководящий принцип для восстановления. Для достижения устойчивой и жизнеспособной туристской экономики частный сектор тоже должен быть непосредственно вовлечен в формирование политики. Это поможет преодолеть давние трудности, такие как эффективность использования ресурсов и управление ими, и избежать существующих проблем, включающих избыточный туризм и давление на местную инфраструктуру, окружающую среду и общины. Необходимо направить политику восстановления на ускорение цифровой трансформации и переход в будущем к низкоуглеродной экономике.

Silvia Izquierdo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Soldiers disinfect the Christ the Redeemer site, currently closed due to the coronavirus pandemic in Rio de Janeiro, Brazil, Thursday, Aug. 13, 2020Silvia Izquierdo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

В-третьих, нам необходимо перенаправить туризм в сторону ответственного и инклюзивного развития. Туристский сектор может оказывать важное воздействие на экологию и общество – будь то за счет выбросов парниковых газов, последствий для природной и культурной среды или влияния на принимающие сообщества. Исследования показывают, что на выбросы туристского транспорта приходится 8% мировых выбросов парниковых газов. Пандемия выявила возможность для более разнообразного, «медленного», меньшего и аутентичного опыта. Нам необходимо участвовать в коллективных обсуждениях будущего туризма и деликатной взаимосвязи между туризмом и окружающей средой. Мы должны больше инвестировать в технологии, зеленую инфраструктуру и рабочие места с добавленной ценностью. Это приведет нас к более устойчивому, инклюзивному и жизнеспособному туристскому сектору.

Зураб Пололикашвили, Анхель Гурриа