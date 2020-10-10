По итогам консультаций в Москве Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших. Текст согласованного совместного заявления зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста", - говорится в тексте заявления.

Одновременно Баку и Ереван при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, текст которого размещен на сайте российского дипведомства.