В Москве завершились многочасовые переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении - Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна. По итогам встречи было принято совместное заявление, которое зачитал Сергей Лавров:

"Стороны согласились о нижеследующих шагах: первое: объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста.

Полный текст заявления размещён на сайте российского дипведомства.

Одновременно Баку и Ереван при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

В столице непризнанной республике Эдурад Акоджанян показывает руины домов после непрекращающихся ударов азербайджанской армии по жилым районам. Его оба сына на фронте, защищают город. Пока велись съемки, начался очередной обстрел. Акоджанян сказал, что надеется на на международное давление, чтобы положить конфликт конфликту, раздирающему регион.

В ходе боевых действий обстрелу с армянской стороны подвергся и азербайджанский город Барда. Повреждены несколько домов . Жители,с которыми удалось поговорить журналистам, заявили, что хотят, чтобы их армия сражалась до конца.