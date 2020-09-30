Gundam: робот высотой 18 метров

Громадная копия робота Gundam из популярного японского мультфильма приветствует будущих посетителей парка развлечений в Иокогаме. Сборка этого 18-метрового гиганта, начавшаяся шесть лет назад и завершившаяся в августе этого года, приурочена к 40-летию выхода популярного сериала «Мобильный воин Гандам» в прошлом году. Открытие парка Gundam Factory Yokohama должно было состояться 1 октября, но перенесено из-за пандемии COVID-19.
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