В английском национальном парке "Лэйк дистрикст" испытывают новое спасательное оборудование: летающий костюм. Снабжённое миниатюрными реактивными двигателями устройство способно быстро доставить медика на место.
Горная местность национального парка заметно осложняет оказание помощи пострадавшим. В "летающем костюме" испытатель прибыл на место за 90 секунд, в то время как пешком дорога заняла бы минимум 25 минут.
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