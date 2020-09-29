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Летающий спасатель

В английском национальном парке "Лэйк дистрикст" испытывают новое спасательное оборудование: летающий костюм. Снабжённое миниатюрными реактивными двигателями устройство способно быстро доставить медика на место.

Горная местность национального парка заметно осложняет оказание помощи пострадавшим. В "летающем костюме" испытатель прибыл на место за 90 секунд, в то время как пешком дорога заняла бы минимум 25 минут.

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