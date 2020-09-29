Белухи отправляются в свободное плавание

Им довелось путешествовать на самолёте, грузовике и даже на пароме, прежде чем оказаться в своей естественной среде обитания - в дикой природе. В Исландии зоологи выпустили в воды морского заповедника двух самок китов-белух, которые до этого долгие годы содержались в неволе.

Литтл Уайт и Литтл Грэй, как их прозвали, были пойманы больше десяти лет назад в российских водах и проданы китайскому океанариуму. Усилиями зоозащитников из благотворительного фонда Sea Life Trust млекопитающие обрели новый дом - вольер площадью 32 тысяч квадратных метров близ бухты Клеттсвик у южного исландского побережья.