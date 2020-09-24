"Ковидные гетто" испанской столицы

Эта дорожная развязка на юге Мадрида теперь больше похожа на приграничный пропускной пункт. Он отделяет район Пуэнте-де-Вайекас, закрытый несколько дней назад на карантин, от остальной части испанской столицы. Всего на самоизоляции оказались жители 37 зон автономного сообщества Мадрид. Это порядка 850 тысяч человек.

"На пропускных пунктах вроде этого полиция следит, чтобы никто не покинул район, если на то нет веской причины, например, поездка на работу. Кварталы, где COVID-19 распространяется быстрее всего, — это самые бедные районы Мадрида. Те, кто здесь живет, говорят, что они будто оказались заперты в "ковидном гетто", — говорит корреспондент Euronews Хаиме Веласкес.

Мария Хосе – медсестра. Сейчас она уже на пенсии. Мария Хосе – член инициативной группы, которая пытается наладить контакт медработников с местными жителями. Люди говорят, что власти их бросили, обвинив в том, что они распространяют вирус.

"Совершенно точно это не из-за нашего стиля жизни, как об этом сказала председатель правительства Мадрида госпожа Айюсо. Это из-за условий жизни. В нашем районе живет рабочий класс государственные службы уже давно на нас не обращают внимания".

37 зон автономного сообщества Мадрид снова были закрыты на карантин Manu Fernandez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Хулио – беженец из Никарагуа. Сейчас он работает поваром. Мужчине повезло: ресторан предоставил ему отпуск. Но многие его соседи боятся потерять работу.

"Так или иначе родители должны приносить домой какие-то продукты. Многим приходится рисковать. И получается, что или на столе будет еда, или я заражусь коронавирусом".

На улицах выстраиваются "голодные" очереди. Для некоторых местных жителей помощь благотворительных организаций и соседей – единственная возможность получить хоть какую-то еду.

Сколько продлится карантин в Пуэнте-де-Вайекас — неизвестно. Не исключено, что на самоизоляцию посадят жителей и других районов. Еще в 16 зонах автономного сообщества Мадрид скорость распространения коронавируса достигает тревожных показателей – 1000 случаев на 100 тысяч человек.