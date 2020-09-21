Мадрид вводит частичный карантин, Лондон раздумывает

Перемещения без малого миллиона жителей южных районов Мадрида с понедельника и на две недели снова ограничены. С самого утра полиция приступила к контролю въезжающих и выезжающих автомобилей. Покидать дом можно лишь ради работы или учебы, визита к врачу или нуждающемуся в помощи родственнику.

На встрече с председателем правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо премьер-министр Испании заявил: "Это не игра. Мы столкнулись со второй волной, которая по ряду характеристик отличается от первой. Я имею в виду, что болезнь распространяется не так быстро и, возможно, не столь смертоносна, но продолжает оставаться очень опасной", - уточнил Педро Санчес.

Премьер-министр Великобритании заявил о необходимости "сменить курс", в противном случае уже в ноябре страну ждёт весенняя статистика - 200 умерших в сутки.

"Наука в свое время придет нам на помощь, - прокомментировал ситуацию Крис Уитти, главный врач Англии. - Но в ближайшие полгода наша единственная надежда - серьёзное коллективное отношение к мерам безопасности".

Во вторник Борис Джонсон должен представить парламенту план действий в ситуации, когда 4 английских графства заявили о развитии эпидемии по экспоненте. Впервые с июня они их власти приняли решение поднять уровень санитарной опасности с третьего до четвёртого.

"Бары и рестораны могут продолжать работу, хотя и закрываются раньше, - передаёт из Лондон спецкорр Euronews Тайг Энрайт. - Многие считают, что это всё же лучше, чем жёсткий карантин. Некоторые члены кабинета Бориса Джонсона убеждены, что экономику нельзя подвергать новому краш-тесту даже ради спасения жизни людей".