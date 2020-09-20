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Испания

Жители пригородов Мадрида выступают против ограничений на передвижение

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 Ирина Александрова
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Жители пригородов Мадрида выступают против ограничений на передвижение
Авторское право  AFP
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Тысячи жителей южных пригородов Мадрида протестуют против ограничений, введенных властями в рамках борьбы с распространением коронавируса. Демонстранты заявляют, что их подвергают сегрегации. С понедельника в автономном сообществе Мадрид будут изолированы 37 зон с наиболее высоким уровнем заболевания COVID-19. Жителям данных районов запрещено покидать их пределы, кроме случаев крайней необходимости: медицинские консультации, контрактные обязательства, связанные с работой или учебой, уход за пожилыми родственниками. Этот шаг затронет 13% населения региона, то есть порядка 850 тысяч человек.

Акции протеста прошли в нескольких районах испанской столицы, а также в муниципалитетах Парла, Хетафе и Фуэнлабрада. Участники митингов выступили против изоляции и призвали к отставке главу регионального правительства Исабель Диас Аюсо.

Даниэль Ромео, житель района Вальекас: "Я считаю, что все это очень несправедливо, потому что такие ограничения должны быть введены и в других районах, а не только в таких, как наш. Власти говорят, что мы должны оставаться здесь, но людям нужно передвигаться, ездить в центр, ходить на работу. Эти ограничения просто неразумны".

В южных районах Мадрида, в основном проживают испанцы с низкими или средними доходами; это - избиратели, которые, как правило голосуют за левые партии.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 640 тысяч заболевших. 187 тысяч - в автономном сообществе Мадриде. От COVID-19 скончались почти 30,5 тысяч пациентов. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности, который продлился до 21 июня. Темпы распространения коронавируса в королевстве стали вновь стремительно расти после смягчения ограничений. Сейчас в Испании все чаще фиксируют локальные вспышки COVID-19 из-за чего региональные вводят более строгие карантинные меры.

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