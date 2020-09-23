COVID-19: "Меньше пить, меньше общаться и постоянно носить маски"

Работать дистанционно, на свадьбе - не больше 15 участников, включая брачующихся, отмена присутствия зрителей на стадионах, и, главное - закрытие питейных заведений в 10 вечера.

С грядущего четверга в Англии кабинет министров Британии вводит новые рестрикции. За сутки в Соединенном Королевстве выявлены почти пять тысяч новых заразившихся.

Борис Джонсон заявил, что "борьба с COVID-19 ни в коем случае не окончена. Но я не сомневаюсь, что нас ожидает победа над инфекцией. Но сейчас время быть дисциплинированными и жить общими интересами. Этот дух стоицизма должен нам помочь преодолеть все трудности".

В Дании также ограничили время работы баров, предполагая, что поздние посетители под градусом забывают о мерах социального дистанцирования. Датчане решили веселиться на домашних вечеринках.

- Только посмотрите. что тут творится. Тут, наверное, 500 человек собрались.

- А мне 23, и я иногда хочу развлечься, и ни о чем таком не думать. Кто не рискует, тот не пьет шампанское.

В Баварии власти тоже призывают к дисциплине, подчеркивая необходимость порядка и жестко перечисляя требования.

Маркус Зёдер, премьер-министр этой федеральной земли, на брифинге заявил без обиняков: "Во-первых, носить маски, во-вторых, меньше пить, в третьих - ограничить общение".

Италия еще в понедельник ввела для французов, проживающих к семи регионах, в том числе в Париже и на Лазурном берегу, обязательность наличия отрицательного теста.

В случае, если документа нет, анализ можно будет сдать на пунктах погранконтроля, в аэропортах, на вокзалах и на автомагистралях.