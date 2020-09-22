COVID-19: у стойки больше не наливать!

Во вторник вечером британский премьер обратится к нации.

Джонсон намерен объявить об ограничительным мерах, которые коснуться, в частности, часов работы ресторанов, баров, кафе, и, разумеется, пабов - все эти заведения будут закрываться в десять вечера. Обслуживание будет допускаться только для клиентуры за столиком, у стойки больше никому наливать или подавать не будут.

Сэр Патрик Вэлленс, старший советник по науке премьер-министра, объяснил решение кабмина так: "Инфекция распространяется очень быстро, количество заражений растет по экспоненте, мы ожидаем резкого роста числа заболевших, а это, в свою очередь, приведет к увеличению летальных исходов".

В прессу просочились и сведения о штрафах, первое нарушение обойдется владельцам заведений в тысячу фунтов стерлингов. Все эти меры начнут действовать с четверга.

Во Франции за истекшие 24 часа были выявлены свыше 5 тысяч новых случаев заражения. И, как и в Британии, самую большую озабоченность вызывают возможности больничной системы принять всех тех, кто нуждается в госпитализации, поскольку плановых операций и последующего ухода в реанимации, никто, как это было весной, не отменял.

Власти исключают - пока - введение полного карантина, но делают обязательным ношение маски везде, включая улицы, как, к примеру, в Лионе, а также сокращают количество посещений в домах престарелых и запрещают семейные встречи, на которых присутствует больше, чем 10 человек.

В немецкой Баварии, в частности, в Мюнхене число гостей, которым позволено собираться на торжество, уменьшено в сравнении с Лионом в два раза.

В Исландии власти говорят уже даже не о второй, а о третьей волне эпидемии COVID-19.

В Рейкьявике решили закрыть все бары до конца текущей недели после того, как в одном из них заразились 75 человек.