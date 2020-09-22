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Социальное дистанцирование по вертикали

Социальное дистанцирование по вертикали: в Брюсселе открылся "летающий" ресторан. Столики с посетителями поднимают на кране на 50 метров над землёй. По горизонтали между столами — по три метра, а между соседями по столику — по метру. К креслам их на всякий случай надёжно пристёгивают, официанты также работают со страховкой.

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