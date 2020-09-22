Учёные измерили размах таяния арктического льда

Летом 2020 г. арктические льды оттаяли до второй по размерам площади за всё время наблюдений с 1979 г. Своего годового минимума, по данным Американского центра данных о снеге и льде, – 3,74 млн кв. км, – они достигли 15 сентября.

Таяние арктического льда не увеличивает уровень мирового океана (так как лёд уже в нем находится), но снижает отражающую поверхность и способствует повышению средней температуры океанских вод.