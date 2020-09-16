ОЭСР улучшила экономический прогноз

Вызванный коронавирусом мировой экономический кризис может оказаться немного менее масштабным, чем ожидалось. Организация экономического сотрудничества и развития пересмотрела свой прогноз: по её данным, падение мирового ВВП в этом году составит 4,5%, в то время как в июне ОЭСР предсказывала 6-процентное падение. Более того, уже в следующем году экономика планеты начнёт стремительно восстанавливаться — рост составит 5%.

Однако эксперты подчёркивают, что этот прогноз не окончательный: ситуация с пандемий остаётся во многом непредсказуемой. Кроме того, "коронакризис" ударил по разным континентам неоднородно. Так, в еврозоне падение ВВП составит 7,9%, а рост в следующем году — 5,1%, так что полного восстановления ожидать не приходится. Среди наиболее пострадавших европейских стран — Великобритания и Италия, теряющие более 10%.

Россия, по данным ОЭСР, потеряет 7,3%, а восстановление в 2021 году будет, как и в среднем в мире, 5%.

В организации подчёркивают, что докоронавируснуго уровня ВВП планеты достигнет в лучшем случае к концу следующего года, и высказывают надежду, что руководители стран мира воспользуются возможностью и начнут строить "более современную, 'зелёную' экономику".