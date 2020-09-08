Рекордный экономический спад в ЕС: "Главная проблема — безработица"

Европейская экономика переживает рекордный спад из-за пандемии коронавируса. В Европейском статистическом управлении отмечают, что очередное снижение показателей стало самым значительным с начала ведения наблюдений в 1995 году.

В текущем году по итогам II квартала ВВП Евросоюза рухнул на 11,4%, ВВП 19 стран еврозоны потерял 11,8%. По сравнению с тем же периодом прошлого года экономика еврозоны сократилась 14,7%, а ВВП ЕС — на 13,9%.

Комментирует экономический эксперт Шахин Валле (Лондонская школа экономики и политических исследований): "Даже потрясение 2008-2009 года, которое стало самым масштабным кризисом за время наблюдений, было небольшим по сравнению с тем, что мы видим сейчас. Ничего подобного не происходило и в довоенное время".

Общий объем потребительских расходов во II квартале сократился на 12% в ЕС и на 12,4% в зоне евро.

Пандемия нанесла удар по рынку труда. Число занятых в ЕС сократилось на 2,7%. в странах еврозоны — на 2,9%. Больше всего пострадали Испания, Ирландия и Венгрия.

Гаэтано Габалло из Высшей школы коммерции Парижа говорит: "Данные по безработице сегодня пугают больше, чем показатели ВВП. Потеря рабочего места — это тяжелое событие в жизни каждого человека, оно может привести к другим необратимым потерям, поэтому, с моей точки зрения, безработица — это главная проблема".

Эксперты предупреждают, что государственные программы направленные на поддержку рынка труда, помогут лишь в краткосрочной перспективе и в будущем рост безработицы усилится.