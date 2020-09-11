Еврокомиссар: экономике ЕС жизненно важно избежать локдауна

После относительно спокойного в плане эпидемической ситуации лета, в странах Старого Света опасаются второй волны коронавируса. Европейцы боятся карантина, боятся переполнения больниц. В эксклюзивном интервью Euronews еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис призвала страны-члены ЕС принимать действенные меры по борьбе с распространением инфекции и быть бдительными.

Стелла Кириакидис, еврокомииссар по вопросам здравоохранения: "Мы, конечно, ожидали, что с отменой ограничительных мер и возобновлением путешествий, передвижений граждан, число случаев заражений коронавирусом вырастет. Мы предполагали, что так произойдет. Сдержать инфекцию помогут проведение большого количества тестов, отслеживание контактов заболевших и, если потребуется - изоляция. Для общества, для экономики жизненно важно избежать повсеместного карантина".

В Европе, как и во всем мире, надеются на вакцину от COVID-19. До массовой вакцинации могут пройти месяцы. Но и вакцина - не гарантия моментального возвращения к прежней, доковидной жизни.

Стелла Кириакидис, еврокомииссар по вопросам здравоохранения: "Даже если, и когда мы получим эффективную вакцину, это не будет означать, что ситуация с пандемией разрешится на следующий день. Нам по-прежнему придется быть осторожными и принимать необходимые меры: продолжать тестировать население, отслеживать контакты. И изоляция возможна в течение какого-то времени, пока не будет вакцинировано как можно больше людей".

В связи с быстрым распространением коронавируса, в ряде стран Европы вводят ограничения на собрания большими группами, ношение масок становится обязательным не только в закрытых помещениях, но и на улице. По словам еврокомиссара Кириакидес, насколько эти меры окажутся эффективными, можно будет судить через несколько недель.