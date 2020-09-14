Протесты в Аргентине: против коррупции и карантина

В столице Аргентины прошла антиправительственная акция протеста. На улицы Буэнос-Айреса вышли сотни демонстрантов. Они выступали против коррупции, внутренней политики властей и карантинных мер. Акцию организовали различные оппозиционные группы.
"Меня тошнит от коррупции, тошнит от того, что освобождают воров, от политиков, которые не снижают себе зарплаты", - говорит один из манифестантов. Ему вторит другой:
"Нас нельзя запирать. У нас должны быть рейсы, связь с внутренними провинциями. С нас достаточно. Но я не теряю надежды и веры. Всегда найдутся хорошие политики, которые могут нас вытащить всей этой ситуации".
В воскресенье министерство здравоохранения южноамериканской республики сообщило, что общее число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 555 537. Скончались 11352 заболевших.
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