Университет Ла Сапиенца: образование в эпоху Covid-19

Обучение в Римском университете Ла Сапиенца начинается через две недели. Самый крупный университет Европы по числу студентов очных отделений готовится к открытию в условиях пандемии коронавируса. После нескольких месяцев дистанционных занятий, в аудиториях появятся студенты, но вместимость снижена. Бронировать места онлайн нужно онлайн.

Ректор университета Эудженио Гаудио говорит: "Система резервирования мест онлайн позволит нам получить точную информацию о том, кто находится в аудитории в определенный день и в определенный час. Мы также попросим всех студентов установить на своих телефонах приложение “immuni”, рекомендованное правительством для отслеживания цепочек заражения".

Каждая лекция будет транслироваться онлайн для студентов, которые останутся дома. Это значит, что на курсах с практическими занятиями в лабораториях преподавателям придется полагаться на новые технологии.

Рассказывает Марко Оливерио, директор департамента биологии и биотехнологии: "Мы полностью переоборудуем наши учебные классы, большинство которых не были готовы к такой ситуации. Мы сейчас готовим серию трехмерных изображений, чтобы студенты могли изучать их дома, почти как если бы они находились здесь". В ходе первого семестра будет опробован такого комбинированного метода преподавания.

Между тем студенты говорят, что плохо понимают, как организован процесс обучения. Представитель студенческой организации Антонио Лодисе объясняет: "Действующие меры не дают ответа студентам, которые скоро окончат университет, и им нужно завершить свою дипломную практику. Студенты, которые не живут в Риме, до сих пор не знают, нужно ли будет приехать в Рим, чтобы посещать курсы, платить за жилье, и когда. Все правила должны быт более конкретными".

Из Рима передает корреспондент Euronews Елена Каваллоне: "В итальянских университетах учатся свыше 1,5 млн студентов. Начало учебного года — важное испытание для всей страны, наиболее пострадавшей от коронавируса в Европе. Первые недели будут решающими для того, чтобы понять насколько эффективны новые меры".