В Индии муссонные ливни привели к масштабному наводнению в штате Одиша - в зоне бедствия оказались несколько населенных пунктов. По предварительным данным погибли, как минимум, 17 человек.
Около 2 тысяч человек эвакуированы из зоны наводнения и размещены во временных центрах помощи.
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