В Индии муссонные ливни привели к масштабному наводнению в штате Одиша - в зоне бедствия оказались несколько населенных пунктов. По предварительным данным погибли, как минимум, 17 человек.

Около 2 тысяч человек эвакуированы из зоны наводнения и размещены во временных центрах помощи.