Колумбия: "выездная месса" на фоне пандемии

Сотни людей собрались в воскресенье на "выездную мессу" недалеко от колумбийской столицы Боготы. Из опасений заразиться коронавирусом люди молились в машинах, каждую из которых обошел священник в маске.
Карантин в Колумбии вступил в силу в марте, но пандемия в стране стихает, поэтому строгие санитарные меры остаются в действии уже пять месяцев.
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