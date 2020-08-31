Колумбия: "выездная месса" на фоне пандемии

Сотни людей собрались в воскресенье на "выездную мессу" недалеко от колумбийской столицы Боготы. Из опасений заразиться коронавирусом люди молились в машинах, каждую из которых обошел священник в маске.

Карантин в Колумбии вступил в силу в марте, но пандемия в стране стихает, поэтому строгие санитарные меры остаются в действии уже пять месяцев.