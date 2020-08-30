В Иране прошли приуроченные к Ашуре траурные церемонии

Несмотря на пандемию коронавируса, в Иране прошли церемонии, приуроченные к Ашуре - дню траура по погибшему в седьмом веке имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда. Сотни местных жителей в черных одеждах и защитных масках собрались на площадях и улицах городов, а также в мечетях страны, соблюдая при этом социальную дистанцию в один метр. Власти запретили проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Согласно последним данным университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в Иране зарегистрировано свыше 373 тысяч подтвержденных случаев заражения вирусом.