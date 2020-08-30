В Иране прошли приуроченные к Ашуре траурные церемонии

Несмотря на пандемию коронавируса, в Иране прошли церемонии, приуроченные к Ашуре - дню траура по погибшему в седьмом веке имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда. Сотни местных жителей в черных одеждах и защитных масках собрались на площадях и улицах городов, а также в мечетях страны, соблюдая при этом социальную дистанцию в один метр. Власти запретили проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Согласно последним данным университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в Иране зарегистрировано свыше 373 тысяч подтвержденных случаев заражения вирусом.
Другие No Comment
Воздушный змей унёс в небо ребёнка
Ньюйоркцам предложили почувствовать себя героями фильма "Кинг-Конг"
Южноафриканские байкеры против расизма и убийств фермеров
Наводнение в Турции и ски-альпинизм в Большом Раю
Береговая охрана США спаслась от акулы
Они из Гелиополиса
Торнадо на итальянском пляже
Швейцария: прыжок с самолета на солнечных батареях
Калифорния: бокал вина на пепелище
Мода для паралимпийцев
В Израиле нашли клад с древними золотыми монетами
Турция: число жертв наводнений растет
В Мексику возвращается "Луча либре"
В ожидании финала
В Японии установили прозрачные туалеты
Самый большой в мире золотой слиток вырос в цене
Женщины на улицах Минска
Гигантские картины несут благословение
Поминовение усопших на острове Нисиносима
В Амазонии снова запылали дождевые леса