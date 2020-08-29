Ньюйоркцам предложили почувствовать себя героями фильма "Кинг-Конг"

В одном из парков Нью-Йорка появилась гигантская статуя гориллы. Это часть проекта по защите вымирающих видов животных "Love the Last" Джилли и Марка Шаттнеров. Прототипом послужил самец-вожак группы восточных горных горилл, за которой они наблюдали в ходе своего путешествия по Уганде. Художники предлагают жителям и гостям американского города лечь на ладонь обезьяны и почувствовать себя героями фильма "Кинг-Конг", а заодно попытаться "установить связь с животным", которое сегодня находится под угрозой исчезновения.
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