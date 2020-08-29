Южноафриканские байкеры против расизма и убийств фермеров

Тысячи байкеров со всей Южно-Африканской Республики съехались в Преторию на акцию протеста против участившихся в стране убийств фермеров. За последние 12 месяцев свои жизни потеряли 49 человек, в основном белых южноафриканцев. Только с начала этого года произошло 216 нападений. Участники демонстрации обвинили полицию в запоздалой реакции на происходящее, власти - в замалчивании проблемы. Колонна мотоциклов и присоединившихся к ним фермерских автомобилей растянулась на 220 км.
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