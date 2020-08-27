Береговая охрана США спаслась от акулы

В Тихом океане членам команды корабля Береговой охраны США пришлось спасаться от акулы. Инцидент произошел 20 августа. Около 40 членов экипажа наслаждались моментами отдыха на воде, как вдруг на палубе заметили хищника. В акулу выстрелили, когда она приблизилась к купальщикам. Как сообщила Береговая охрана, все моряки благополучно выбрались из воды. Акула длиной от 1,8–2,4 метра, судя по всему не пострадала.
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