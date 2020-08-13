Средиземноморские круизы возобновляются

Крупнейший туроператор Европы немецкий TUI подсчитывает убытки из-за пандемии коронавируса. Выручка в III квартале текущего финансового года упала на 98%, правительство Германии выделит компании дополнительную ссуду на сумму 1,2 млрд евро.

А компания MSC стала первым круизным оператором, объявившим возобновлении деятельности на рынке Средиземноморья. Убытки компании с апреля по июнь составили почти 1,5 млрд. Лайнер Grandiosa отправляется в недельный круиз с остановками в Италии и на Мальте.

Капитан Эдоардо Кальканьо говорит: "Круизы возобновляются. Для это были приложены всесторонние усилия. Мы, конечно. благодарны всем, кто сделал это возможным".

Круизный оператор разработал специальный санитарный план для членов экипажа и туристов. Все пассажиры, перед как подняться на борт судна, должны будут выполнить требования строго протокола. Это, прежде всего, замер температуры, предоставление справки об отсутствии инфекции и новый мазок на коронавирус. Результаты анализа будут готовы в течении 40 минут. "В случае положительного результата туристов пригласят пройти в стерильную комнату в порту, где организована возможность для проведения более тщательного обследования" — говорит менеджер компании Леонардо Масс.

В конце августа другой лайнер MSC отправится в круиз из порта в Бари. А еще один гигант круизной индустрии компания Costa Lines возобновит деятельность в начале сентябре.