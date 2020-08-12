"Мишленовское" блюдо в стиле "Сделай сам"

Блюда со "звездой Мишлен" в стиле "Сделай сам": лондонский ресторан, отмеченный высокими наградами мира гастрономии, запустил проект по доставке "наборов" для домашних занятий высокой кухней.

Потребителю доставляют подготовленные и обработанные компоненты, которые на кухне он сам сможет соединить в готовое блюдо. А некоторые почти готовы: всё зависит от сложности.

Ньевес Барраган, шеф-повар:

"Над этим я размышляла гораздо больше, чем когда ресторан открывался, на самом деле. Как открыть ресторан — мы здесь прекрасно знаем, а вот это было что-то новенькое. Необходимо было продумать каждую деталь: что может понадобиться дома, какую ошибку может совершить повар у себя на домашней кухне".

Для ресторана это изначально было временным "коронакризисным" решением, вариацией обычной доставки. Но возможность почти самостоятельно сделать дома "мишленовское" блюдо оказалось неожиданно популярной.

Владельцы другого ресторана, где готовили копчёное мясо, тоже считали, что смогут во время карантина просто рассылать свои продукты клиентам, и что на них будет большой спрос: уникальные рецепты копчёностей почти невозможно повторить дома без специального оборудования и опыта. Но перед ними встала неожиданная проблема:

Дэвид Картер, шеф-повар и управляющий:

"Поначалу это был кошмар. Сейчас-то мы понимаем, что неправильно выбрали способ упаковки, и с тех пор многое изменили. Но в какой-то момент результат нас ужаснул: мы знали, как наш продукт выглядел, когда мы его отправляли, и когда мы увидели, во что он превратился в конце пути, который занял меньше суток, мы себе сказали: этот не наше, это не мы посылали!"

Для клиентов такие предприятия — возможность организовать "ресторан на дому". А для самих заведений — возможность сохранить рабочие места в условиях "коронакризиса".