Ваучер на ресторан и другие меры

Правительство Великобритании объявило о новых мерах помощи бизнесу, пострадавшему от кризиса, вызванного пандемий коронавируса.

Так, в целях возвращения посетителей в рестораны и места общепита, которые оставались закрытыми около трех месяцев, власти предлагают ваучер в размере 10 фунтов.

С августа им может воспользоваться любой гражданин страны, включая детей. Акция будет действовать каждую неделю с понедельника по среду

Министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак заявил: "Мы должны вновь открыть для себя прежний образ жизни, от которого мы отвыкли за предыдущие месяцы. И если деловая активность не вернется в норму, то рабочие места в этой отрасли окажутся под угрозой, поэтому мы приняли такое решение".

Начиная с 15 июля и до конца года размер НДС для всех компаний туристического сектора, а также для ресторанов, кинотеатров, парков развлечений будет снижен с нынешних 20% до 5%.

Правительство также выделить 2 миллиарда фунтов на финансирование рабочих мест, чтобы в частности, снизить уровень безработицы среди молодежи. Кабмин планирует охватить этой схемой 300 тысяч человек.

Британская экономика переживает серьезный спад. В четверг две крупных ритейлера — John Lewis и Boots — объявили о сокращении тысяч рабочих мест и закрытии части своих магазинов.

На поддержку экономики власти Великобритании направили уже 49 млрд фунтов.