Британское правительство объявило войну ожирению. Власти Соединенного королевства предложили ряд мер, которые, как они рассчитывают, помогут снизить интерес британцев к нездоровой еде. Так, например, до 9 часов вечера на телевидении и в интернете будет запрещена реклама продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли.

Под запрет также попала продажа вредной еды по акции “купи один товар, второй в подарок”. Нездоровые продукты нельзя будет размещать на видных местах в магазинах: на входе и в прикассовой зоне - и на сайтах супермаркетов. Помимо этого, в случае заказа еды на вынос на упаковках будет указываться количество калорий (это касается ресторанов и кафе, где работают более 250 человек).

Власти заявили, что принимают эти меры, чтобы снизить риски распространения коронавируса и уменьшить нагрузку на национальную систему здравоохранения - NHS.

На сайте правительства сообщается, что ожирение — одна из главных проблем для NHS. Две трети британцев страдают от ожирения или лишнего веса. Каждый третий ребенок по окончании начальной школы имеет избыточный вес. Лечение заболеваний, спровоцированных ожирением, обходится британской системе здравоохранения в 6 млрд фунтов стерлингов в год.

Кроме того, ожирение повышает риски тяжелого течения COVID-19 или смерти от коронавируса. Так, почти 8% британцев, попавших в реанимацию в критическом состоянии, страдали от ожирения в тяжелой форме. Для сравнения в целом в Великобритании людей с крайней степенью ожирения - менее 3%.