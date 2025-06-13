NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
VKTelegramFlipboardZenOK RU
РЕКЛАМА

Светлана Тихановская: Беларусь может стать плацдармом для нападения на страны Балтии

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Цихановская выступает с речью в Европейском парламенте 13 сентября 2023 года в Страсбурге, Франция.
Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Цихановская выступает с речью в Европейском парламенте 13 сентября 2023 года в Страсбурге, Франция. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sasha Vakulina
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

По мнению лидера белорусской оппозиции, белорусы вряд ли последуют пропаганде милитаризма Александра Лукашенко

РЕКЛАМА

Масштабные военные учения России и Беларуси могут представлять реальную угрозу для восточного фланга НАТО: так считает лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская; об этом она заявила в интервью Euronews.

Три с половиной года назад именно аналогичные манёвры стали прикрытием для подготовки полномасштабного вторжения.

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции:

«Беларусь снова становится возможной стартовой площадкой для нападений. И поэтому, поскольку среди белорусов сильны антивоенные настроения, вы знаете, люди очень обеспокоены этой новостью, и люди боятся, что теперь белорусов могут заставить участвовать в этих учениях».

Related

В 2022 году Россия использовала Беларусь как плацдарм для нападения на Украину и как тыл, но белорусские войска не участвовали в военных действиях. Теперь же, по мнению Тихановской, ситуация может измениться:

«Их могут заставить, мы знаем, как это делается в Беларуси, но это не значит, что они будут сражаться. Я хочу верить, что люди спрячутся, сбегут или перейдут на другую сторону, но не станут воевать против литовцев или поляков, особенно зная, как эти страны нас поддерживают. Конечно, я сама живу сейчас в Литве, и я слышу разговоры о возможном нападении на Литву, ведь Литва будет первой страной на пути в Европейский союз».

Related

По словам Светланы Тихановской, Александр Лукашенко использует почти такие же схемы милитаризации общества, как и Владимир Путин в России; но на белорусских граждан, по её мнению, это не подействует:

«Режим милитаризует наше общество. Сейчас много предприятий и заводов работают на российских военных, производят военную технику. Молодёжь очень сильно вовлечена в эту милитаризацию в школах, в университетах. Они изучают предметы, посвященные милитаризации. Так они хотят показать, что у нас есть внешние враги, кто-то хочет вторгнуться к нам; они как бы готовят нацию к каким-то возможным последствиям».

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Учения НАТО: дроны доставляют на поле боя кровь для переливания раненым

Литва судится с Беларусью из-за нелегалов

Лукашенко извинялся за удары по Украине (Зеленский)