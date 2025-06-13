Светлана Тихановская: Беларусь может стать плацдармом для нападения на страны Балтии

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Масштабные военные учения России и Беларуси могут представлять реальную угрозу для восточного фланга НАТО: так считает лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская; об этом она заявила в интервью Euronews.

Три с половиной года назад именно аналогичные манёвры стали прикрытием для подготовки полномасштабного вторжения.

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции:

«Беларусь снова становится возможной стартовой площадкой для нападений. И поэтому, поскольку среди белорусов сильны антивоенные настроения, вы знаете, люди очень обеспокоены этой новостью, и люди боятся, что теперь белорусов могут заставить участвовать в этих учениях».

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В 2022 году Россия использовала Беларусь как плацдарм для нападения на Украину и как тыл, но белорусские войска не участвовали в военных действиях. Теперь же, по мнению Тихановской, ситуация может измениться:

«Их могут заставить, мы знаем, как это делается в Беларуси, но это не значит, что они будут сражаться. Я хочу верить, что люди спрячутся, сбегут или перейдут на другую сторону, но не станут воевать против литовцев или поляков, особенно зная, как эти страны нас поддерживают. Конечно, я сама живу сейчас в Литве, и я слышу разговоры о возможном нападении на Литву, ведь Литва будет первой страной на пути в Европейский союз».

По словам Светланы Тихановской, Александр Лукашенко использует почти такие же схемы милитаризации общества, как и Владимир Путин в России; но на белорусских граждан, по её мнению, это не подействует:

«Режим милитаризует наше общество. Сейчас много предприятий и заводов работают на российских военных, производят военную технику. Молодёжь очень сильно вовлечена в эту милитаризацию в школах, в университетах. Они изучают предметы, посвященные милитаризации. Так они хотят показать, что у нас есть внешние враги, кто-то хочет вторгнуться к нам; они как бы готовят нацию к каким-то возможным последствиям».