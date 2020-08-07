Ледник может обрушиться на итальянскую долину

Десятки жителей и туристов эвакуированы из Валь Ферре на севере Италии из-за угрозы схода ледника Планпансье со склона Монблана. Около 500 тысяч кубометров льда могут отколоться и обрушиться на долину. Главная причина - установившаяся в регионе жара. После тяжелого перерывы в приеме отдыхающих на фоне пандемии коронавируса расположенный здесь горнолыжный курорт Курмайор терпит новые убытки.
Другие No Comment
Австрийские актеры отправились на двухнедельный перформанс-карантин
Ливан: на улицах Бейрута вручную разбирают завалы
Судан страдает от мощных наводнений
Ливанка сыграла на пианино в своем полуразрушенном доме
Мир солидарен с Ливаном
Трагедия Хиросимы: японцы почтили память жертв атомной бомбардировки
Пожары на юге Франции вспыхнули с новой силой
Смерть с косой бродит по пляжам Мексики
Китайские спасатели вызволили путешественников из водной ловушки
В Генуе открыт новый мост на месте рухнувшего виадука
Две австралийки пострадали после встречи с горбатым китом
Перу: клоуны на улицах Лимы
Сбор "урожая" на одной из старейших солеварен Европы
В Венском зоопарке появились котята в горошек
Китайский Октоберфест: в Циндао проходит фестиваль пива
"Яблочный пожар" в Вишнёвой долине
Движение BLM в картинах американских уличных художников
Природные пожары в Аргентине
Через Волгу на подводном велосипеде
Паломники совершили стояние на горе Арафат