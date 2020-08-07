Ледник может обрушиться на итальянскую долину

Десятки жителей и туристов эвакуированы из Валь Ферре на севере Италии из-за угрозы схода ледника Планпансье со склона Монблана. Около 500 тысяч кубометров льда могут отколоться и обрушиться на долину. Главная причина - установившаяся в регионе жара. После тяжелого перерывы в приеме отдыхающих на фоне пандемии коронавируса расположенный здесь горнолыжный курорт Курмайор терпит новые убытки.