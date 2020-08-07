Бизнес в Сибири на грани краха

В Ноябрьске, втором по численности населения городе Ямало-Ненецкого Автономного Округа из-за пандемии до сих пор запрет на работу ресторанов и центров досуга. Многие открыться уже вряд ли смогут. Среди тех, кто оказался на грани фола - Карина Ляшко. Оба ее бизнеса - детский центр развлечений и ночной бар с марта стоят на замке.

«Тысяча квадратных метров находится в аренде, за которую арендодатели требуют платежи, здесь все монолитное, я не могу сейчас снять гараж за 20 квадратных метров для того, чтобы все вывезти, - рассказывает Ляшко. - И нам никто не говорит как нам действовать сейчас. То есть я сейчас осталась один на один со своей проблемой».

Карина переехала в Ноябрьск три года назад, построила свой бизнес с нуля. Вложила свои деньги. Говорит, что все дети города приходили в ее центр. Сейчас все рушится буквально на глазах. «Когда государство приняло решение о том, чтобы выделять деньги предпринимателям, они не учли то, что бизнес разный. Или парикмахерская или 1000 квадратов в аренде. Здесь не помогает ничего, долги копятся. Я хочу, чтобы власти понимали, что в данной ситуации нужно все случаи рассматривать в индивидуальном порядке», - сказала предприниматель.

Председатель Союза предпринимателей Ноябрьска и депутат городской Думы Николай Корнелюк из-за убытков на фоне пандемии, как многие, был вынужден существенно сократить свой бизнес. Он говорит, что проблемы предпринимателей серьезно ударили по всему городу.

«Как началась пандемия, люди как будто зажали деньги, притаили, так бы я сказал, продажи значительно упали, многие предприятия сокращают свои мощности, сокращают свои площади, уже начали закрываться предприниматели, начали сокращать штат. Количество безработных в городе растет. На середину июля количество безработных по сравнению с прошлым годом выросло в 4 раза и динамика растет», - утверждает Корнелюк.

Галина Полонская, Euronews: «Большие трагедии малого бизнеса Ноябрьска вряд ли можно назвать исключением. В России многие, как Карина, не попали под категорию пострадавших. Многих не спасла и госпомощь. Карину каждый день спрашивают - когда же можно будет привести детей. Она не знает, что ответить. И взывает к власть имущим. В ответ – отписки. Реальной помощи нет».