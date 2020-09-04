Enterprise Europe: поддержка малого бизнеса в кризис

Коронавирус меняет способы взаимодействия компаний, однако старые добрые связи помогают и сегодня.

Испанская биотехнологическая группа Life Length - мировой лидер в области молекулярного скрининга. С пандемией компания начала диверсифицировать свою деятельность, стремясь помочь преодолеть санитарный кризис в Испании. Предприятие использовало свои наработки для продвижения тестов на новый коронавирус.

Стивен Маттин, исполнительный директор фирмы, рассказывает: "Мы предлагаем три типа тестов, доступных сегодня в мире. Первый - это мазок из носоглотки, который определяет, есть ли у человека вирус или нет. Затем следуют два типа анализа крови. Один позволяет определить наличие антител к ковиду, это быстрый тест. Есть и другой, более сложный, он называется "Элиза". С ним можно определить количество антител".

Согласно независимому исследованию Йельского университета, материалы для тестирования, используемые этой компанией - самые надежные в мире. Чтобы развернуть свою диагностическую сеть, компания обратись за помощью к ассоциации Enterprise Europe.

"Поддержка сети была фундаментальной, - вспоминает Стивен Маттин. - Первоначально партнеры помогли нам найти необходимые реагенты и химикаты. Их было в тот момент мало, пополнить запасы оказалось сложно. Нам помогли связаться с поставщиками, с которыми мы никогда не работали, а затем - опять же через сеть - мы смогли получить необходимые складские помещения для хранения материалов. Следующим важным шагом стало информирование наших потенциальных клиентов о диагностических услугах - это и больницы, дома престарелых, и правительственные структуры".

Enterprise Europe действует более чем в 60 странах и является крупнейшей в мире сетью поддержки и малого и среднего бизнеса. 3 тысячи экспертов из более чем 600 партнерских компаний предлагают широкий спектр услуг - от помощи в получении финансирования от ЕС до консультаций по защите интеллектуальной собственности. В пандемию сеть предложила компании Life Length использовать свои лабораторные помещения в Научном парке Мадрида.

Кармен Джилаберт возглавляет испанское отделение Enterprise Europe Network. Она рассказала, как структура поддерживает научно-технологические компании: "Из Научного парка Мадрида мы предлагаем партнерам сети персонализированные профессиональные услуги, а также доступ к инфраструктуре, например, к специально оборудованным лабораториям. Они нужны инновационным компаниям. Мы помогаем всем малым предприятиям внедрять инновации и расти быстрее. Сеть предлагает консультационные услуги в различных областях - по доступу к новым рынкам, к примеру, по вопросам финансирования. Сеть также располагает важным и мощным инструментом, речь идет о базе данных с предложениями, коммерческими запросами. Через нее компании могут найти подходящих международных партнеров".