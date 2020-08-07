Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Индия

Индия: больше двух миллионов заразившихся

Комментарии
 Павел Барсуков
euronews_icons_loading
Индия: больше двух миллионов заразившихся
Авторское право  Channi Anand/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Размер текста Aa Aa

В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 2 миллиона человек. В пятницу суточный прирост составил более 60 тысяч человек. За те же сутки скончались более 900 заболевших.

Индия стала третьей страной, превысившей двухмиллионный порог. В Соединённых штатах число зарегистрированных случаев подступает уже к пяти миллионам. В Бразилии — почти три миллиона. Четвёртое место занимает Россия: там более 870 тысяч заразившихся. Во всём мире, поданным университета Джона Хопкинса, число заражённых превысило 19 миллионов человек.

Несмотря на постоянный рост числа заболевших и умерших, на этой неделе власти Индии сообщили о новом этапе снятия ограничений: экономика страны очень сильно пострадала от карантина.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube