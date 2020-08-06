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Испания

Пустынный Мадрид: потерянный летний сезон ударил по бизнесу

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 Ольга Кепински
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Пустынный Мадрид: потерянный летний сезон ударил по бизнесу
Авторское право  Manu Fernandez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Это лето выдалось абсолютно нетипичным для Мадрида. На улицах тихо. Сувенирные лавки пусты. Желающих посетить достопримечательности не так много. Под августовским жарким солнцем мадридская Пласа-Майор больше напоминает пустыню. Немногочисленные туристы наслаждаются столь непривычным уединением на террасах.

Но для владельцев бизнеса одной из самых посещаемых достопримечательностей города это полная катастрофа. 20% из них, скорее всего, закроют свои заведения навсегда.

В обычное лето, как в прошлом году, у нас было бы около 50% заполняемости. А сейчас... У нас два-три стола... Центр города рассчитан на обслуживание 10 миллионов туристов, а теперь, как мы видим, их просто нет
Хосе Антонио Апарисио
управляющий рестораном

Новозеландец Джеймс, живущий в Испании 15 лет, последние восемь из них водит десятки туристов по лучшим гастрономическим местам Мадрида. Но ограничения на поездки, введенные США и Великобританией, в буквальном смысле осушили два его основных источника дохода.

У нас все еще есть несколько сотрудников. Есть некоторая активность в интернете, но я беспокоюсь, что у нас фактически не будет времени и денег, если это будет продолжаться два года или что-то в этом роде
Джеймс Блик
гастрономический гид

Число прибывающих в страну, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 98% в июне, и, несмотря на то, что правительство поспешило открыть страну после четырехмесячного карантина, туристов в июле не стало намного больше.

Музей Прадо — одна из главных достопримечательностей Мадрида. В июле его посетили всего 50.000 человек. Это на 220.000 человек меньше, чем в прошлом году.

Страдает также и гостиничный бизнес...

Это месяц в Мадриде был абсолютно нетипичным из-за мировой пандемии коронавируса... показатели падают... в нашем случае, с 70% до 10%
Клара Санс
менеджер по доходам отеля "Европа"

Но городской совет сохраняет оптимизм, по плану — в сентябре возобновятся бизнес-встречи, мероприятия, конференции и туристические выставки.

Доля онлайн-запросов по Мадриду действительно сильно выросла, так что мы почти достигли уровня 2019 года. Так что желающих приехать в испанскую столицу довольно много
Сабин Шванц
городской совет Мадрида по туризму

После летнего сезона, который почти все теперь считают потерянным, Испания борется за спасение туристического и гостиничного секторов, на долю которых приходится 11% ВВП.

Все будет зависеть от того, насколько сильным будет ответный удар COVID-19 в октябре".

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