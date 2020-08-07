Столкновения между полицией и леворадикальными группировками в Берлине

В Берлине произошли массовые столкновения между полицией и активистами левацких группировок. Причиной послужило закрытие в районе Нойкёльн известного паба "Syndikat", который на протяжении 35 лет был местом притяжения немецких анархистов, панков и представителей других андеграундных течений.

Когда в 2018 году истек договор аренды, молодежные группировки самовольно заняли помещение, в котором находится паб. Долгое время власти закрывали на это глаза. Однако риэлторская компания, владеющая зданием, потребовала от мэрии Берлина очистить помещение от радикально настроенной молодежи.

В результате столкновений пострадали по меньшей мере 45 сотрудников полиции, несколько десятков активистов задержаны за неповиновение властям и оказание сопротивления. Для разгона людей был применен слезоточивый газ. В свою очередь завсегдатаи паба обвиняют власти в оказании давления на молодежные субкультурные течения.