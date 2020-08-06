Мир солидарен с Ливаном

В знак солидарности с пострадавшими при взрыве в Бейруте здание мэрии Тель-Авива подсветили цветами флага Ливана. "Человечность выше конфликта, и наши сердца в этот момент народом Ливана после ужасной катастрофы, которая постигла его", - написал в "Твиттере" мэр Тель-Авива Рон Хульдаи. Израильский министр по делам Иерусалима и наследия Рафаэль Перец раскритиковал этот шаг городских властей. "Возможно и даже необходимо оказывать гуманитарную помощь пострадавшим гражданским жителям Ливана, но вывешивать флаг вражеского государства в центре Тель-Авива вызывает моральную сумятицу", - цитирует его высказывания газета "Едиот ахронот".
В Тегеране поддержку ливанскому народу выразили, подсветив цветами ливанского флага Башню Азади. В Рафахе, городе в секторе Газа, в память о погибших в результате взрыва в Бейруте, зажгли свечи. Памятная церемония прошла в Париже: на Эйфеловой башне погасили огни. Акция состоялась и в Лондоне, недалеко от посольства Ливана.
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