Трагедия Хиросимы: японцы почтили память жертв атомной бомбардировки

Минутой молчания в Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, унесшей 75 лет назад десятки тысяч жизней. Из-за ситуации с коронавирусом церемония в Парке Мира в центре Хиросимы в прошла в усеченном формате. Ранним утром 6 августа 1945 года японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США, однако командование приняло решение не осуществлять их перехват. В результате американский бомбардировщик B-29 "Энола Гэй" под управлением полковника Пола Тиббетса беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш". Помимо массовых человеческих жертв, было уничтожено либо сильно повреждено до 90% городских зданий. Население Хиросимы на момент бомбардировки составляло, по разным оценкам, 250-350 тысяч человек. Город был полностью стерт с лица земли. В результате взрыва атомной бомбы, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тысяч до 100 тысяч человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тысяч за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. Каждый год этот печальный список пополняется, когда умирает кто-либо из переживших бомбардировку. Кроме того, туда заносятся и погибшие во время самого удара, чья смерть до настоящего времени не была подтверждена. За минувший год в памятные книги было добавлено около 5 тысяч имен, а общее число жертв бомбардировки превысило 324 тысячи.