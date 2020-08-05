Смерть с косой бродит по пляжам Мексики.
Молодой человек, переодетый в мрачный костюм, гуляет по пляжам мексиканской Ривьеры. Таким образом он хочет дать понять окружающим, что пандемия — это не лучшее время для отпуска. А еще он напоминает тем, кто все-таки решил отдохнуть у моря, что нужно носить маску, регулярно мыть руки и пользоваться санитайзером.
"Если мы хотим как можно скорее справиться с пандемией, то как мы сможем это сделать, если не заботимся о самих себе?" — задается вопросом молодой человек.
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