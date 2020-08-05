Китайские спасатели вызволили путешественников из водной ловушки

Китайские спасатели вызволили из беды трех путешественников, оказавшихся в водной ловушке в провинции Чжэцзян. Чтобы машина не двинулась с места, водителю пришлось нажимать на педаль тормоза в течение четырех часов.
Трое мужчин ехали по дороге вдоль скалы, когда неожиданно началось наводнение, спроцированное тайфуном "Хагупит".
На спасательную операцию ушло более двух часов. Все трое пострадавших были отправлены в местную больницу.
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