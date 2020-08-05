Китайские спасатели вызволили путешественников из водной ловушки

Китайские спасатели вызволили из беды трех путешественников, оказавшихся в водной ловушке в провинции Чжэцзян. Чтобы машина не двинулась с места, водителю пришлось нажимать на педаль тормоза в течение четырех часов.

Трое мужчин ехали по дороге вдоль скалы, когда неожиданно началось наводнение, спроцированное тайфуном "Хагупит".

На спасательную операцию ушло более двух часов. Все трое пострадавших были отправлены в местную больницу.