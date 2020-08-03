Китайский Октоберфест: в Циндао проходит фестиваль пива

Тысячи китайцев устремились в город Циндао (провинция Шаньдун), чтобы принять участие в Международном фестивале пива. Здесь представлены порядка 1500 видов хмельного напитка. Посетители наслаждаются праздничной атмосферой и возможностью пообщаться с друзьями. О том, что мир все еще борется с коронавирусом, напоминают официанты в масках. Организаторы фестиваля приняли и другие меры безопасности, в частности, гостям измеряют температуру. Город Циндао в прошлом был немецкой колонией и сохранил старые традиции пивоварения. Фестиваль продлится до конца августа.