От архитектуры до родников: ЕС поддержал Альпы спецпрограммой

_Альпы стали домом для почти 70 миллионов человек. Европейская программа Alpine Space поддерживает устойчивое развитие этой территории через 60 проектов, которые финансируются по линии Европейской политики сплочения. _

В Италии, в Доломитовых Альпах, типичные горные строения - неотъемлемая часть истории региона.

Европейский проект Atlas, входящий в программу Alpine Space, ставит целью сохранить альпийское архитектурное наследие. Например, дом постройки 1819 года. В то время он стал одной из первых частных построек, имевших электричество. При поддержке проекта Эльмар Грубер и его семья восстановили строение. Они смогли повысить его энергоэффективность, сохранив индивидуальность.

"Мы хотели максимально сохранить характер этого дома, - рассказывает мужчина. - Отремонтировали окна, чтобы улучшить изоляцию, но при этом сумели сохранить их изначальный внешний вид. Результат очень хороший! Мы порой сомневались по поводу тех или иных решений, но в итоге были удивлены тем, как много смогли сделать".

Ремонт проводится в сотрудничестве с муниципалитетами и архитекторами. Специалисты из проекта Atlas создают базу данных зданий, подлежащих восстановлению, предлагая командам на местах обмениваться опытом.

Координатор проекта Франциска Хаас рассказывает: "Мы объединяем в базу примеры реставрационных работ, показываем, как можно восстанавливать старинные здания, оснащать их современными удобствами, сохраняя при этом их историю и очарование. Такая реставрация также позволяет сохранить аутентичность деревни, муниципалитете и региона".

Atlas - один из 63 проектов, входящих в программу Alpine Space. Она была запущена в 2000 году и патронируется Европейской политикой сплочения. Программа касается семи стран Альпийской дуги: Австрии, Франции, Германии. Цель усилий ЕС в регионе - развивать трансальпийское сотрудничество и улучшать качество жизни в Альпах. С 2014 по 2020 год бюджет программы составил 139 миллионов евро.

Еще один на инициатива в рамках программы Alpine Space носит название AlpES. Этот проект, координируемый специалистом-экологом, предполагает описание и учет самых уязвимых горных экосистем и выработку рекомендаций по сохранению уникальных природных пространств. Лукас Эргартер Вигл рассказывает: "Пресноводные экосистемы жизненно важны для альпийского региона. Фактически они являются основой жизни на Земле. И мы несем ответственность за поддержание этих экосистем в хорошем состоянии, так они смогут принести пользу будущим поколениям".

Участники проекта AlpES наблюдают за запасами пресной воды в регионе, а также отслеживают состояние здоровья самых посещаемых районов горной местности. Всего в фокусе их внимания - 70 тысяч муниципалитетов Альпийской дуги.