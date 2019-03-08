В Альпы на дирижабле

Покорять горные вершины по силам не только альпинистам, но и фрирайдерам. Ради спуска по нетронутому снегу австрийских Альп три местных горнолыжника отважились на экстремальный полёт. К пункту назначения – горе Малый Валкаштиль – их доставил дирижабль.

Первопроходцы Штефан Агер, Андреас Гумпенбергер и Фабиан Ленч высадились с цеппелина на вершину, находящуюся на высоте более двух тысяч и двухсот метров. Затем спортсмены спустились на лыжах и сноубордах по заснеженному склону в долину Бранднерталь.

Пилотам дирижабля потребовалось два года интенсивных тренировок, чтобы осуществить столь опасную операцию по высадке фрирайдеров.