Альпы теряют ледники

250 тысяч кубических метров льда сползают по итальянскому склону массива Монблан со скоростью 50-60 см в сутки. Фонд «Безопасные горы», занимающийся наблюдением за ледником Планпенсье с 2013 г., предупредил местные власти, что эта масса льда может обрушиться расположенную ниже долину Ферре. Но когда это случится, предсказать никто не может.

Ghiacciaio di Planpincieux. Jean Pierre Fosson, Segretario genarale di Fondazione Montagna sicura, intervistato questa mattina durante il programma Agorà di Rai 3, fornisce un aggiornamento sulla situazione del ghiacciaio di Planpincieux - Val Ferret Courmayeur. Publiée par Fondazione Montagna sicura sur Jeudi 26 septembre 2019

На всякий случай, глава Курмайора – популярного итальянского горнолыжного курорта, расположенного в этой долине, распорядился эвакуировать горные хижины и перекрыть ряд дорог. Меры предосторожности принимаются также на французской и швейцарской стороне горного массива.

Мы предполагаем, что отвалится передняя часть ледника объёмом 250 тыс кубических метров, которая достигнет дна долины за более-менее 80 секунд. Стефано Боррелло муниципальный депутат Курмайора

На пути возможного схода ледника нет населённых пунктов. Поэтому он угрожает только альпинистам, совершающим восхождение на на этом склоне Монблана.

Эксперты связывают ускоренное таяние альпийских ледников с глобальным потеплением. В прошедшее воскресенье сотни человек приняли участие в церемонии прощания с ледником Пицоль, расположенном на северо-востоке Швейцарии. По подсчётам учёных, при сохранении нынешних темпов таяния, к концу века исчезнут 90 % альпийских ледников.