Европейский проект вернул медведей и рысей в Динарские Альпы

В Динарских Альпах легко увидеть следы медведей, волков или рысей. Трансграничный проект Carnivora Dinarica, патронируемый Европейской политикой сплочения, ставит целью сохранить этих хищников и обеспечить лучшее и безопасное сосуществование животных и человека.

В Динарских Альпах на границе Хорватии и Словении вновь можно увидеть крупных хищников. Медведи, волки и рыси вернулись в здешние леса, это - результат политики по охране редких видов. Их популяция неуклонно сокращалась в последние десятилетия, сегодня специалисты говорят о стабилизации ситуации. И связывают это с успешной реализацией европейского трансграничного проекта Carnivora Dinarica. Его цель - оптимизировать сосуществование человека и животных в регионе.

Дина Ботта представляет европейский проект в национальном парке Рисняк в Хорватии. Она рассказывает и показывает: "Смотрите, вот следы лисы или волка. Скорее всего, дикого животного. Собаки ведут себя иначе, они приходят, уходят, нюхают, оставляя следы повсюду. А хищники, лисы, волки, идут по прямой. аккуратно".

В настоящее время в Динарских Альпах обитают тысячи медведей, сотни волков и около семидесяти рысей. Все они находятся под патронатом Carnivora Dinarica. Бюджет проекта - без малого 2,5 миллиона евро, 85% финансируется по линии Европейской политики сплочения, остальное обеспечивают партнеры - университеты, местные органы власти и природоохранные организации.

Проект предусматривает целый перечень мер и инициатив, улучшающих сосущестование жителей трансграничной зоны и лесных обитателей. В числе прочего предусмотрена установка электрических заграждений для защиты пастбищ. Словенский фермер Томаш Волк ждет возведения 70-метрового барьера с нетерпением: "Очень важно, чтобы забор всегда находился под напряжением, - говорит он. - Даже когда животных на поле нет. Хищники будут получать удары током и очень скоро перестанут предпринимать попытки приблизиться к барьеру. А значит, перестанут нападать на скот".

1 2 Euronews 1 2 Euronews 1 2 Euronews 1 2 Euronews 1 2 Euronews 1 2 Euronews

Стада поблизости охраняют собаки, специально обученные заводчиком Алешем Седмаком. Подготовка таких "пастухов" - одна из инициатив европейского проекта, ее уже взяли на вооружение пять хозяйств. "Волки представляют опасность круглый год, - рассказывает Алеш. - А теперь у меня есть собаки, которые их отпугивают, заставляют уйти. Волк слишком умен, чтобы идти и драться с крупной собакой. Он подумает: "Зачем мне биться за кусок мяса, который я могу получить в дикой природе безо всякой борьбы?"

В национальном парке Рисняк тем временем волки разорвали оленя. По мнению Дины Ботта, это - естественный процесс и бояться такого поведения хищников не стоит. "Мы попросту должны больше узнать о биологии и повадках этих животных, - говрит она. - Тогда мы сможем лучше их понимать и лучше приспосабливаться к жизни бок о бок".