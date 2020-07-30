Паломники совершили стояние на горе Арафат

Мусульманские паломники в масках выполнили главный обряд хаджа - стояние на горе Арафат. Обряд традиционно совершается в 9-й день месяца зуль-хиджжа и продолжается с утра до захода солнца. Все это время пилигримы возносят молитвы. Считается, что именно в этот момент Всевышний прощает им грехи. Поэтому неучастие в стоянии делает недействительным весь хадж.
В этом году (из-за пандемии коронавируса) на хадж были допущены не более 10 тысяч человек. Небольшими группами в сопровождении медиков мусульмане поднимались на гору, соблюдая
социальную дистанцию. После завершения обряда стояния они спускались в мечеть Намира.
После обряда стояния на горе Арафат паломников специальными автобусами доставили в долину Муздалифа, где они проведут ночь. Пятница станет первым днем главного мусульманского праздника
жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан- байрам).
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