Паломники совершили стояние на горе Арафат

Мусульманские паломники в масках выполнили главный обряд хаджа - стояние на горе Арафат. Обряд традиционно совершается в 9-й день месяца зуль-хиджжа и продолжается с утра до захода солнца. Все это время пилигримы возносят молитвы. Считается, что именно в этот момент Всевышний прощает им грехи. Поэтому неучастие в стоянии делает недействительным весь хадж.

В этом году (из-за пандемии коронавируса) на хадж были допущены не более 10 тысяч человек. Небольшими группами в сопровождении медиков мусульмане поднимались на гору, соблюдая

социальную дистанцию. После завершения обряда стояния они спускались в мечеть Намира.

После обряда стояния на горе Арафат паломников специальными автобусами доставили в долину Муздалифа, где они проведут ночь. Пятница станет первым днем главного мусульманского праздника

жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан- байрам).