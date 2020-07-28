"Виртуальный хадж" для паломников

29 июля начинается хадж — паломничество мусульман в Мекку. Впервые в истории Саудовской Аравии из-за пандемии коронавируса запрещено совершать паломничество верующим из-за рубежа. В обычное время хадж считается одним из самых самых массовых собраний в мире, приезжают около 2,5 млн человек. Расположенная в Бонне студия Bigitec разработала интерактивную компьютерную программу, с помощью которой можно осуществить "виртуальный хадж". Управляющий директор студии Биляль Чбиб рассказал, что специалисты спроектировали гибрид между видеоигрой и виртуальным музеем. Каждый мусульманин, если ему позволяет здоровье и финансовые средства,обязан совершить хадж как минимум один раз в жизни. "Но эта программа, конечно, не заменит настоящий хадж", — говорит Биляль Чбиб.