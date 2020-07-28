"Виртуальный хадж" для паломников

29 июля начинается хадж — паломничество мусульман в Мекку. Впервые в истории Саудовской Аравии из-за пандемии коронавируса запрещено совершать паломничество верующим из-за рубежа. В обычное время хадж считается одним из самых самых массовых собраний в мире, приезжают около 2,5 млн человек. Расположенная в Бонне студия Bigitec разработала интерактивную компьютерную программу, с помощью которой можно осуществить "виртуальный хадж". Управляющий директор студии Биляль Чбиб рассказал, что специалисты спроектировали гибрид между видеоигрой и виртуальным музеем. Каждый мусульманин, если ему позволяет здоровье и финансовые средства,обязан совершить хадж как минимум один раз в жизни. "Но эта программа, конечно, не заменит настоящий хадж", — говорит Биляль Чбиб.
Другие No Comment
Лесной пожар в департаменте Жиронда
Защитная маска с драгоценными камнями
Когда учителя и ученика разделяет швабра
В Айя-Софии провели дезинфекцию
Главный парад в честь Дня ВМФ РФ
Самые высокие качели в мире открылись для посетителей в Китае
Лондон: маски на любой вкус
Вроцлав: двухмесячный тигренок вышел на охоту
В индонезийском Купанге на берег выбросило гигантского кита
Новый бассейн для медуз в токийском аквариуме
Брюссель: диджей сыграл на "Атомиуме"
Столкновения полиции и манифестантов в Сиэтле
Лесные пожары бушуют в Сибири и на Дальнем Востоке
Ливни и наводнения в Китае
В Лондоне прошла акция протеста "против масок, тестов и слежки"
Бразилия: цирковым представлением можно насладиться из окна автомобиля
Париж: на Сене открылся плавучий кинотеатр
Береговая эрозия заставляет австралийцев покидать свои дома
Болельщики клуба "Реал Мадрид" ликуют в центре испанской столицы
Приветствия в эпоху COVID-19: лидеры ЕС "поработали локтями"