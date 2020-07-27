Когда учителя и ученика разделяет швабра

Когда в Гватемале из-за пандемии закрылись школы, учитель Герардо Икской вложил свои сбережения в покупку трехколесного велосипеда с тележкой. Герардо хотел продолжить свою миссию - обучать детей. Транспортное средство Герардо превратил в своеобразную классную комнату: в тележке есть небольшая школьная доска, а так же масса учебных принадлежностей. 27-летний мужчина дважды в неделю посещает своих учеников и проводит с ними индивидуальные уроки. Чтобы не допустить распространения коронавируса, каждый раз Герардо надевает защитную маску, а расстояние между ним и учеником измеряет шваброй.