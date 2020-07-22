ООН: площадь лесов сокращается

За последние 30 лет леса на планете сократились на 178 миллионов гектаров, потеряв 4% площади. Такие данные содержатся в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН.

Тяжелее всего ситуация складывается в Африке и Южной Америке: Демократической республике Конго и Бразилии.

С другой стороны, есть и хорошие новости: в Китае, Австралии, Чили площадь лесов, наоборот, растёт, увеличивается и число природных заповедников.

Анссии Пеккаринен, старший специалист по лесному хозяйству ФАО:

"Во-первых, сокращение площади лесов замедляется — это отличные новости. Хоть мы и по-прежнему теряем почти пять миллионов гектаров. Во-вторых, площадь лесов, которая находится под охраной, достигла 18%. Это тоже хорошая новость, поскольку мы таким образом перевыполнили задачи в области биоразнообразия 2010 года, требовавшие от нас охранять не менее 17% наземных экосистем".

По оценкам ООН, леса являются домом для 75% видов птиц и 68% видов млекопитающих, а для людей сохранение лесов важно для продовольственной безопасности и борьбы с бедностью.